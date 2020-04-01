В Донецкой области на самоизоляции находятся 490 вернувшихся из-за границы

На Донетчине зарегистрированы 490 человек, которые недавно приехали из-за рубежа. Все они находятся под наблюдением в режиме самоизоляции. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщил и.о. директора ГУ «Донецкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» Василий Гончаренко на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом, передает корреспондент «Донецких новостей».

По словам Василия Гончаренко, в целом эпидемиологическая ситуация по Донецкой области контролируется, в регионе по-прежнему остается 6 подтвержденных случаев COVID-19. Состояние пациентов удовлетворительное, а круг контактных лиц первых заболевших, которые были под наблюдением, постепенно уменьшается.

«По Бахмуту сегодня заканчивается наблюдение за контактными лицами, и после выписки пациентки из больницы этот очаг заболевания будет закрыт. По Мариуполю: 124 контакта по месту работы, все здоровы, завтра предприятие может восстановить свою работу. Осталось 11 человек семейных контактов», – рассказал Гончаренко.

Он также отметил, что по области в очагах заражения всего было установлено 295 контактных лиц, сейчас под наблюдением медиков осталось 17.

«Остальные все здоровы. Как только у больного снимается диагноз, с контактных лиц тоже снимается наблюдение, и самоизоляция прекращается», – добавил Гончаренко.

Он подчеркнул, насколько важно соблюдать самоизоляцию для противодействия распространению коронавирусной инфекции в регионе. «У нас приехало из-за границы 490 человек, которые официально зарегистрированы, они наблюдаются врачами первичного звена, полицией. Все эти люди на самоизоляции, и соблюдать ее крайне важно», – отметил эпидемиолог.