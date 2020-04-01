Около 40 жителей неподконтрольной Луганщины ожидают в Станице Луганской возможности пересечь КПВВ, – «Пролиска»

Около 40 жителей неподконтрольной украинским властям части Луганщины ожидают в Станице Луганской (Луганская обл.) возможности пересечь линию разграничения. Сотрудники гуманитарного центра «Пролиска – Станица Луганская», работающего при поддержке Агентства ООН по делам беженцев в Украине, передали бумажные полотенца, бутилированную воду и чай в палатку Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которую часто посещают люди. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщает пресс-служба гуманитарной миссии «Пролиска».

В пресс-службе отметили, что для противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19 с 22 марта в Украине введены ограничения и приостановлен пропуск через линию разграничения людей и транспорта на всех КПВВ, в том числе и на КПВВ «Станица Луганская». Пункт пропуска закрыт со стороны как подконтрольной, так и неподконтрольной правительству Украины территории.

«Около 40 человек, проживающих на неподконтрольной правительству Украины территории, ожидают возможности вернуться домой по зеленому коридору после согласования этого вопроса. Пока данное соглашение не достигнуто, люди проживают в Станице Луганской и регулярно посещают КПВВ, а также палатку обогрева ГСЧС. Сотрудники гуманитарного центра провели разъяснение по поводу профилактики инфицирования и распространения коронавируса, а также организовали доставку чая и воды, чтобы облегчить пребывание людей, ожидающих на КПВВ "Станица Луганская" возможности вернуться домой», – отметили в пресс-службе.