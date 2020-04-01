В Украине приняли решение по индексации пенсий и доплате в 1 тыс. грн: Когда выплатят

Кабинет Министров Украины принял постановление, которое предусматривает проведение перерасчета пенсий, ежемесячную доплату для пенсионеров, которые старше 80 лет, на 500 грн, начиная с 1 апреля этого года. Документ также предусматривает единовременное пособие в размере 1 тыс. грн для украинцев, пенсии которых меньше 5 тыс. грн. Соответствующее решение было принято сегодня, 1 апреля, сообщает пресс-служба Кабмина.

Так, постановление о «Вопросах повышения пенсионных выплат и предоставления социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году», предусматривает:

индексацию пенсий на 11%;

ежемесячную выплату в размере 500 грн пенсионерам старше 80-летнего возраста, у которых размер пенсионной выплаты не превышает 9 205 грн. При этом устанавливается, что для указанных пенсионеров со страховым стажем 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин пенсионная выплата не может быть меньше, чем 2 600 грн;

установление минимальной пенсионной выплаты на уровне 2 100 грн людям, имеющим длительный страховой стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин).

Следует отметить, что индексацию пенсий планируется провести в мае этого года.

«Кроме того, в апреле будет осуществлена ​​единовременная выплата денежной помощи в сумме 1 000 грн отдельным категориям населения», – говорится в сообщении.

В частности, доплата в 1 тыс. грн предусмотрена для:

пенсионеров, размер пенсии которых с учетом предусмотренных законодательством надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации пенсии, ежемесячной компенсации в случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы и других доплат к пенсиям, установленных законодательством, не превышает 5 000 грн на 1 апреля 2020 года;