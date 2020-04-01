На Донетчине возобновляют работу продуктовые рынки

В Донецкой области начинают открываться продуктовые рынки, однако их работа возможна только при соблюдении ряда санитарных условий. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщил и.о. директора ГУ «Донецкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» Василий Гончаренко на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом, передает корреспондент «Донецких новостей».

Работа рынков в условиях карантина регламентируется постановлением главного санитарного врача Украины, напомнил Гончаренко. В соответствии с этим документом издано постановление главного санитарного врача по Донецкой области, где подробно указаны все условия, при которых рынки могут работать.

«Уже рынки сегодня и завтра открываются. Это только продуктовые рынки. Четко написаны условия: на площади 20 м2 – один человек. К примеру, у нас павильйон в Краматорске на крытом рынке – 800 м2. Это значит, туда могут зайти 40 покупателей. Расстояние между людьми – 1,5 метра, между продавцами – 3 метра, должен соблюдаться масочный режим, у продавцов на рабочих местах должны быть спиртовые антисептики. Не менее 3-х раз необходимо дезинфицировать рабочие поверхности, проветривать», – рассказал Гончаренко.

По его словам, на рынок покупатели должны приходить только в масках. Если у человека нет маски, значит, предприниматели, хозяева рынков должны обеспечивать выдачу масок при входе на рынок.

«Если ситуация осложнится и будет необходимость запретить работу рынков, если будут нарушения со стороны предпринимателей и покупателей, – рынки будут повторно закрыты», – подчеркнул Гончаренко.