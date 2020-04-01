Карантин в Украине могут продлить: Пик эпидемии ожидается 15 – 25 апреля

В Украине пик эпидемии коронавирусной болезни ожидается в период между 15 и 25 апреля. Карантин могут продлить до 15 мая. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

Как отметил Геращенко, на сегодняшнее утро, 1 апреля, в Украине подтверждено 669 случаев инфицирования коронавирусом. Если сравнивать динамику выявления инфицированных в Украине и Испании, то в нашей стране пик эпидемии должен прийтись на период между 15 и 25 апреля.

«Мы ввели карантин 11 марта, когда количество установленных заболевших было меньше десятка, опередив аналогичные решения многих европейских стран… Но не стоит заниматься самообманом, тяжелые времена еще впереди. Сравните динамику выявления инфицированы в Украине и в Испании. 28 февраля в Испании было выявлено всего лишь 33 инфицированных. А всего через 21 день среди инфицированных было уже 25 496 жертв вируса. В Украине на 21 марта было выявлено 47 заболевших, а уже через 11 дней – 669 инфицированных. Мы ожидаем пик эпидемии примерно на даты 15-25 апреля», – написал замминистра МВД.

По его словам, карантин в Украине могут продлить до 15 мая.

«Главная, а по сути единственная задача карантина – это остановить раскрутку эпидемии в геометрической прогрессии, когда каждый зараженный, перед установлением диагноза успевал заразить 3-4 других человека. Эпидемия останавливается лишь тогда, когда инфицированный, до момента выявления у него заболевания, по статистике, успевает заразить меньше одного человека», – отметил Геращенко.

Он призвал граждан соблюдать правила карантина. «В первую очередь самоизоляция для тех, кто вернулся из эпицентров эпидемии США, ЕС, других стран. 14 дней дома – это невысокая цена за спасения жизни и здоровья Ваших сограждан», – добавил Геращенко.