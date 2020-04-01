На Луганщине двух чиновников «Лисичанскуголь» будут судить за присвоение 200 тыс. грн

На Луганщине должностные лица одного из подразделений производственного объединения «Лисичанскуголь» будут отвечать в суде за присвоение 200 тыс. грн бюджетных средств. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«При процессуальном руководстве Лисичанской местной прокуратуры Луганской области завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении двух должностных лиц одного из обособленных подразделений ПАТ "Лисичанскуголь"», – говорится в сообщении.

По данным следствия, в течение 2017-2019 годов чиновники фиктивно трудоустроили на предприятие двух граждан. Подозреваемые внесли в официальные документы ложные сведения о пребывании работников на рабочем месте и выполнении работ, таким образом искусственно создав условия для начисления заработной платы, которую в дальнейшем присвоили.

Отмечается, что преступными действиями служащих угледобывающего предприятия нанесен ущерб государству на сумму около 200 тыс. грн.

«Местной прокуратурой приняты меры по отстранению подозреваемых от должностей и по соответствующему ходатайству к ним судом применена мера пресечения в виде домашнего ареста. Сейчас обвинительный акт по ч. 3 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (служебный подлог, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины направлен в Лисичанский городского суд Луганской области для рассмотрения по существу», – сказано в сообщении.

Обвиняемым грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.