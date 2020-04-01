На Донетчине ремонтники нашли скелетированные останки человека

На Донетчине правоохранители устанавливают личность погибшего человека, скелетированные останки которого были найдены в Ясиноватском районе. Открыто уголовное производство. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

«В дежурную часть Авдеевского отделения полиции поступило сообщение от работника провайдера о том, что при проведении ремонтных работ между пгт. Орловка и с. Ласточкино Ясиноватского района возле проезжей части обнаружил скелетированные останки неизвестного лица», – говорится в сообщении.

Как сообщается, на место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время останки направлены на экспертизу, которая поможет достоверно установить личность погибшего, его возраст и причины смерти.

«Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины», – сказано в сообщении.

Сейчас продолжается досудебное расследование.