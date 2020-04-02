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Как переселенцам из Донбасса получить временное жилье (Список документов)

02.04.20 06:37

Переселенцы из Донбасса и Крыма, которые не имеют или потеряли жилье, могут получить в Украине временное жилье из фондов органов местного самоуправления. Правительством предусмотрены субвенции из госбюджета местным бюджетам на приобретение такого жилья. О том, какой порядок его получения, а также, какие необходимо собрать документы сообщает пресс-служба Общественной организации «Правозахисна група "СІЧ"» («Правозащитная группа "СИЧ"») на своей странице в Facebook.

Так, постановлением Кабинета Министров Украины № 582* предусмотрена возможность обеспечения внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) жилым помещением из соответствующих фондов, формируемых органами местного самоуправления (военно-гражданскими администрациями).

Отмечается, что временное жилье местные администрации могут предоставить:

  • построив новое жилье;
  • проведя реконструкцию имеющихся зданий и общежитий, а также переоборудование нежилых помещений в жилые;
  • передав жилье в коммунальную или государственную собственность;
  • купив жилье;
  • проведя капитальный ремонт объектов жилищного фонда, в том числе объектов социального назначения.

«На реализацию программы предоставления ВПЛ жилья во временное пользование Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины предоставляет субвенции местным бюджетам на приобретение такого жилья», – говорится в сообщении.

Кроме того, правительством предусмотрено софинансирование – 30% из местного бюджета и 70% из государственного бюджета – на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт жилья для предоставления во временное пользование ВПЛ.

Для того, чтобы переселенцу стать на учет для получения временного жилья необходимо собрать следующие документы:

  • заявление о взятии на учет ВПЛ, которые нуждаются в предоставлении жилого помещения для временного проживания из фонда жилья для временного проживания ВПЛ;
  • копии документов, которые подтверждают личность и гражданство Украины (документы, которые подтверждают личность представителя и копия доверенности);
  • копия справки ВПЛ и членов его семьи;
  • акт обследования технического состояния жилого помещения (дома, квартиры);
  • копии документов, выданных органами государственной регистрации актов гражданского состояния или судом, которые подтверждают родственные отношения заявителя и всех членов его семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, свидетельство опекуна или попечителя и др.);
  • справки о доходах заявителя и всех членов его семьи за предыдущие 6 месяцев;
  • копия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов;
  • копии документов, которые подтверждают основания приоритетности в предоставлении ВПЛ жилых помещений из фондов жилья для временного проживания ВПЛ.
Инфографика: МинВОТ Украины

*Постановление Кабинета Министров Украины от 26 июня 2019 года № 582 «Об утверждении Порядка формирования фондов жилья для временного проживания внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и Порядка предоставления во временное пользование жилых помещений из фондов жилья для временного проживания внутренне перемещенных лиц».

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