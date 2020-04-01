На площадке были дошкольники: В Truth Hounds рассказали об обстреле на Луганщине

Документаторы общественной организации Truth Hounds зафиксировали военное преступление, совершенное незаконными вооруженными формированиями 6 мая 2019 года. Инцидент произошел в селе Троицкое (Попаснянский р-н, Луганская обл.). Об этом, как сообщает корреспондент «Донецких новостей», в ходе презентации отчетов от Truth Hounds: «Военные преступления на Востоке Украины: собранное за 2019-2020 годы» рассказал исследователь, документатор военных преступлений Truth Hounds Роман Авраменко.

Авраменко рассказал о задокументированном инциденте, который произошел 6 мая 2019 года в селе Троицкое. «Там под минометный огонь попала территория детской площадки у школы в центре села. Когда начали разрываться мины, это было около 10:30, на площадке находилась группа дошкольников с воспитательницей. И они просто чудом уцелели, потому что одна из мин разорвалась прямо на территории детской площадки», – рассказал представитель Truth Hounds.

«Просто повезло, что это была уже 2-я мина. После первого разрыва, который произошел немного дальше, воспитательница бегом успела завести группу детей в бомбоубежище. И второй разрыв не стал ни для кого фатальным», – добавил он.

Этот обстрел был осуществлен со стороны временно неподконтрольного украинским властям Первомайска. Целью, вероятно, был штаб ВСУ, который находился в центре, в доме культуры.

При этом выбранные методы и средства для атаки (миномет не является очень точным оружием) говорят о том, что этот инцидент имеет признаки военного преступления. «Нами (инцидент) квалифицирован как военное преступление и сохранен в нашей базе данных», – сообщил Авраменко.