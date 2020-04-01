В Украине на Пасхальные праздники могут ввести режим «все в масках»

В Украине с 6 по 24 апреля может быть введен режим «все в масках» и ограничено количество людей улицах, поскольку именно на Пасхальные праздники ожидается пик заболеваемости коронавирусом. Об этом сегодня, 1 апреля, шла речь на ежедневном селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«На совещании была рассмотрена возможность внедрения дополнительных, более жестких карантинных мероприятий. В частности, речь шла о режиме "все в масках" с 6 по 24 апреля и ограничении количества людей при нахождении на улице. Ведь именно на Пасхальные праздники ожидается пик заболеваемости коронавирусом», – сказано в сообщении.

Для предотвращения такой ситуации власти провели переговоры со всеми телевизионными группами о трансляции пасхальных богослужений.

«Пока только три телеканала не дали ответа о таких показах, но переговоры с ними продолжаются», – отметили в пресс-службе главы государства.