COVID-19: В «ДНР» за сутки под наблюдение взяли 15 человек

В «ДНР» по состоянию на 1 апреля подтвержден 1 случай заболевания коронавирусом COVID-19, за последние сутки под наблюдение взяты 15 человек. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщают местные интернет-ресурсы со ссылкой на данные «минздрава ДНР».

«За последние сутки под наблюдение взяты 15 человек, из них 12 госпитализированы, 3 самоизолированы на дому. Из больниц выписаны 17 человек, которые ранее находились под наблюдением медиков. Все – в удовлетворительном состоянии», – сообщают в «ДНР».

«Всего под наблюдением в условиях стационарных отделений находятся 126 человек, 9410 человек находятся на самоизоляции на дому (8178 человек пересекли государственную границу). Всего под наблюдением 9536 человек», – уверяют в «республике».

Как сообщалось ранее, в «ЛНР» госпитализировали первого подозреваемого на заболевание коронавирусом, более 220 человек находятся на обсервации. Позже стало известно о состоянии госпитализированного мужчины. В «ДНР» под наблюдением медиков в стационарных отделениях 31 марта находился 131 человек.