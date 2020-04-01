Поставляли наркотики на неподконтрольный Донбасс: Трем жителям Луганщины грозит до 10 лет тюрьмы

В Луганской области следователи направили в суд обвинительный акт в отношении группы сбытчиков наркотиков. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Так, две женщины и мужчина в течение длительного времени на территории Луганской области занимались сбытом марихуаны, а также поставляли наркотики на временно неподконтрольную украинской власти территорию.

В ходе следствия у членов группировки было изъято большое количество наркотических веществ и деньги, заработанные преступным «бизнесом».

«Следователями следственного управления полиции Луганщины под оперативным сопровождением сотрудников управления противодействия наркопреступности и процессуальным руководством прокуратуры завершено досудебное расследование по ст. 307 УК Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов" в отношении организованной преступной группы, в состав которой входили три человека», – говорится в сообщении.

Как уточняется, двум подозреваемым судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога, одной женщине – домашний арест. Всем им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.