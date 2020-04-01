На Донетчине в результате стрельбы одна женщина погибла и одна была ранена, – ОБСЕ

В Донецкой области в результате стрельбы из стрелкового оружия во временно неподконтрольной украинской власти Старомихайловке погибла женщина, еще одна женщина получила ранение в прифронтовой Авдеевке. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, опубликованном 31 марта.

«Миссия уточняла сообщения о 88-летней женщине, которая погибла 28 марта в н. п. Старомихайловка (неподконтрольный правительству, 15 км к западу от Донецка) в результате стрельбы из стрелкового оружия», – говорится в сообщении.

Так, 30 марта наблюдатели поговорили по телефону с дочерью погибшей. Она сообщила, что во второй половине дня 28 марта она вместе со своей матерью находились дома в юго-восточной части Старомихайловки и смотрели телевизор в гостиной, когда она услышала, как пуля пробила окно и попала ее матери в голову.

В тот же день медицинский работник морга в неподконтрольном Донецке сообщил СММ по телефону, что 28 марта к ним было доставлено тело 88-летней женщины с пулевым ранением головы.

Также Миссия уточняла сообщения о 65-летней женщине, которая 27 марта получила ранения в Авдеевке в результате стрельбы из стрелкового оружия. «30 марта наблюдатели разговаривали по телефону с пострадавшей, которая сообщила, что во второй половине 27 марта она работала на своем приусадебном участке в юго-восточной части Авдеевки, когда она услышала очереди из стрелкового оружия, почувствовала боль и увидела, что из ее колена сочилась кровь. В тот же день СММ получила медицинскую справку из больницы в Авдеевке, в которой было указано, что 27 марта к ним в больницу прибыла 65-летняя женщина с синяком и царапиной на правом колене (по оценке, полученные в результате попадания срикошетившей пули)», – говорится в отчете.

Напомним, по данным СММ ОБСЕ, на Донбассе с начала 2020 года зафиксировано 25 жертв вооруженного конфликта среди гражданского населения.