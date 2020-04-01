Госпотребслужба в Донецкой области предупредила о рисках при открытии рынков

Открытие рынков в условиях карантина должно проводиться поэтапно, и только на основе взвешенного заключения о балансе продовольственной и эпидемиологической безопасности в каждом конкретном населенном пункте. Об этом сегодня, 1 апреля, рассказал Владимир Кирилюк, первый заместитель начальника Госпотребслужбы в Донецкой области на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он отметил, что всегда нужно помнить о взрывоопасности вируса, о том, что он имеет тенденцию к созданию локальных вспышек большего масштаба, поэтому возникает вопрос социальной ответственности власти и бизнеса при принятии решения об открытии рынков.

«Единственной мотивацией при открытии рынков является баланс между продовольственной и эпидемиологической безопасностью. На уровне каждого населенного пункта должны быть сопоставлены риски», – подчеркнул Кирилюк.

По его мнению, коронавирус несет краткосрочную и долгосрочную угрозу, так же и риски безопасности необходимо рассматривать в краткосрочном и долгосрочном варианте, чтобы было равнозначное сопоставление.

Кирилюк перечислил наиболее подверженные продовольственному риску группы продуктов: это мясо, мясопродукты, яйца, молокопродукты. К продаже на рынках допускается, прежде всего, сырьевая группа товаров (к примеру, это не колбасы и не копчености).

«Решение об открытии рынков и объектов торговли должно приниматься комиссиями, коллегиально в каждом населенном пункте. Резюме должен составлять специалист-эпидемиолог после того, как получит оценку этих рисков от всех специалистов по всем направлениям, – как экономического, профильного, так и направления государственного надзора», – отметил Кирилюк.

Он также добавил, что Госпотребслужба рекомендует открывать рынки, если принимается такое решение, – постепенно.

«Рассматривается вариант открытия через день, через два дня на третий, чтобы разгрузить бизнес и его накопления. Ответственность лежит на субъекте хозяйствования, который проводит свою деятельность, что может привести к эпидпоследствиям, а также в определенной мере на том органе власти, который принимает ответственное решение», – подчеркнул Кирилюк.