В «ЛНР» запрещен ряд услуг нотариусов, БТИ и ЗАГСов

На временно неподконтрольной украинской власти части территории Луганской области с 1 апреля приостановили предоставление некоторых услуг нотариусами и БТИ, в связи с коронавирусом. Также временно запрещена регистрация браков.

Как сообщили местные интернет-ресурсы со ссылкой на «правительство», временно приостановлено:

предоставление нотариальных услуг нотариусами «государственных» нотариальных контор и нотариального архива «ЛНР»;

прием документов органами регистрации прав на недвижимое имущество, их обременений и технической инвентаризации (БТИ);

предоставление органами регистрации актов гражданского состояния услуг по проведению «государственной» регистрации заключения браков.

Помимо этого, приостановлены работы предприятий ЖКХ по сверке показаний средств измерений. Ранее была приостановлена работа предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, а также объектов торговли непродовольственными товарами.

Ранее сообщалось, что в «ЛНР» ввели дополнительные ограничительные меры.

Напомним, что в «ЛНР» госпитализировали первого подозреваемого на заболевание коронавирусом, более 220 человек находятся на обсервации. Также сообщалось, что мужчина, у которого подтвержден коронавирус COVID-19, находится в удовлетворительном состоянии и проходит лечение в многопрофильной больнице № 4 в Луганске.