В Мариуполе столкнулись грузовик и легковушки: Пострадали два водителя (Фото)

Сегодня, 1 апреля, в Мариуполе произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с пострадавшими. Об этом сообщается на странице «DTP.mariupol» в Facebook.

Так, по информации очевидцев, авария случилась в 11:00 по ул. Гагарина. «По предварительной информации, автомобиль "Киа" и грузовик "Вольво" двигались в попутном направлении. Девушка за рулем автомобиля "Киа" начала поворачивать налево, а следовавший за ней водитель фуры не соблюдал безопасную дистанцию и, чтобы избежать столкновения, выехал на встречную полосу, где в этот момент начал совершать поворот автомобиль "Киа", в результате чего и произошло столкновение», – говорится в сообщении.

Фура сначала столкнулась с автомобилем «Киа», а после врезалась в припаркованный на проезжей части автомобиль «Джили». От удара «Джили» отбросило в сторону.

В результате аварии пострадала девушка – водитель автомобиля «Кия», а также – водитель автомобиля «Джили». Пострадавшие госпитализированы в больницу.

Фото: Facebook / «DTP.mariupol»

Как сообщалось ранее, на дорогах Донецкой области с начала года произошло 969 ДТП. В марте – 301 ДТП, в результате которых погибли 8 граждан, 72 человека получили телесные повреждения различной степени тяжести.