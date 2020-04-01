В Украине создана комиссия по вопросам исполнения решений ЕСПЧ

Правительство Украины создало Комиссию по вопросам исполнения решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Решение было принято на заседании Кабинета министров, сегодня, 1 апреля, сообщает Правительственный портал.

«Это решение позволит обеспечить эффективное взаимодействие органов государственной власти для своевременного выполнения решений ЕСПЧ. Кроме того, надлежащее выполнение Украиной своих международных обязательств положительно повлияет на имидж государства и позволит существенно уменьшить расходы Государственного бюджета на выполнение решений ЕСПЧ», – говорится в сообщении.

По состоянию на 20 марта 2020 года Европейским судом принято 1 434 решения, которыми констатировано нарушение Украиной положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней.

«Мы должны обеспечить выполнение этих решений ЕСПЧ. Для этого необходимо привлечь различные органы государственной власти, причастных к нарушению, обеспечить четкое взаимодействие всех ветвей власти – как законодательной, так и исполнительной и судебной, и выработать соответствующие решения, чтобы выплатить возмещение в установленные сроки», – сказал министр юстиции Денис Малюська.

Он отметил, что Украина занимает третье место по количеству дел, которые находятся на рассмотрении в Европейском суде. Количество заявлений по таким делам против Украины достигает 8 700. Это 14,5% от общего количества зарегистрированных Европейским судом дел в отношении 47 государств-членов Совета Европы.

Напомним, в течение 2019 года в ЕСПЧ поступило почти 1 300 новых жалоб в связи с вооруженным конфликтом на востоке Украины, в то время как на Россию все чаще жалуются по Крыму. При этом среди жалоб, зарегистрированных в ЕСПЧ и ожидающих решения, почти 15% содержат обвинения против государства Украина.

Как сообщалось ранее, жители Донбасса, пострадавшие от вооруженной агрессии России, могут в судебном порядке получить компенсацию материального и морального ущерба. Факт агрессии доказывать уже не нужно, необходимо только предоставить доказательства того, что вы пострадали. По подсчетам юристов на основании практики ЕСПЧ, общая сумма ущерба, причиненного гражданам Украины Россией, превышает 300 млрд долл. США. К тому же, подсчитана общая сумма ущерба, причиненного украинскому государству и бизнесу вооруженной агрессией и оккупацией Крыма и Донбасса, – 1 трлн долл.