Украинцам готовят выплаты на время карантина

Самым малообеспеченным украинцам предоставят финансовую помощь во время карантина. Сейчас власть составляет списки малообеспеченных категорий граждан. Об этом шла речь на ежедневном селекторном совещании с участием президента Украины Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент напомнил, что в Украине продолжает расти количество инфицированных коронавирусом, но при этом не стоит забывать и о социальной поддержке граждан.

«Мы видим, что карантин нужен. Я уверен, что он спасет много жизней. Однако правительство должно найти средства, чтобы помочь самым бедным украинцам. Составьте список как можно быстрее, и давайте рассчитаем, сколько денег мы можем выделить», – сказал Владимир Зеленский, обращаясь к премьер-министру Дмитрию Шмыгалю.

Глава правительства в свою очередь отметил, что был остановлен рост цен на социально значимые товары, некоторые продукты даже подешевели.