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Украинцам готовят выплаты на время карантина

01.04.20 16:12
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Самым малообеспеченным украинцам предоставят финансовую помощь во время карантина. Сейчас власть составляет списки малообеспеченных категорий граждан. Об этом шла речь на ежедневном селекторном совещании с участием президента Украины Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент напомнил, что в Украине продолжает расти количество инфицированных коронавирусом, но при этом не стоит забывать и о социальной поддержке граждан.

«Мы видим, что карантин нужен. Я уверен, что он спасет много жизней. Однако правительство должно найти средства, чтобы помочь самым бедным украинцам. Составьте список как можно быстрее, и давайте рассчитаем, сколько денег мы можем выделить», – сказал Владимир Зеленский, обращаясь к премьер-министру Дмитрию Шмыгалю.

Глава правительства в свою очередь отметил, что был остановлен рост цен на социально значимые товары, некоторые продукты даже подешевели.

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