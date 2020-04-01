Пациентам с COVID-19 медпомощь оказывается бесплатно, – Минздрав

В Украине медицинская помощь пациентам с инфекционными заболеваниями в коммунальных учреждениях здравоохранения оказывается бесплатно. Об этом сегодня, 1 апреля, на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает пресс-служба ведомства.

Он уточнил, что это гарантируется Законом Украины «О защите населения от инфекционных болезней».

Также с сегодняшнего дня, 1 апреля, система здравоохранения в Украине работает в другом режиме. Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) предусмотрела специальный тариф для оплаты работы учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь больным COVID-19.

«МЗ Украины будет контролировать, чтобы пациенты с коронавирусной болезнью, которые попадают в больницы, имели полное обеспечение лекарственными средствами, медицинскими изделиями для симптоматического лечения, а в случае необходимости специфического лечения – и соответствующее обеспечение», – заявил Виктор Ляшко.

Напомним, за прошлые сутки в Украине зарегистрировано 120 случаев коронавирусного заболевания, в целом по стране лабораторно подтверждены уже 669 случаев COVID-19.

Как сообщалось ранее, в Украине обновлены алгоритмы предоставления стационарного лечения пациентов с COVID-19.