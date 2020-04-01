Анализатор проб от Фонда Рината Ахметова: Чем уникально новое оборудование

Фонд Рината Ахметова закупил и в ближайшее время передаст МОЗ Украины суперсовременный анализатор проб на коронавирус Convergys® PCRtist и сменные картриджи к нему. Он будет работать в Донецкой области – единственной, где прежде не было подобного оборудования, из-за чего анализы приходилось отправлять в Киев, сообщает пресс-служба Фонда. Украинские медики рассказали, в чем уникальность этого оборудования.

Данный анализатор предназначен для качественного выявления коронавируса в лабораторных условиях. Благодаря ему результаты теста становятся известны всего за 40 минут;

Анализатор Convergys® PCRtist настолько автоматизирован, что практически на 100% исключает влияние человеческого фактора на процедуру тестирования, значительно сокращает время исследования и нивелирует риск ошибок;

Convergys® PCRtist не требует дополнительной подготовки воды, воздуха или газов. Единственное важное условие работы – помещение должно быть без пыли, а уровень влажности не превышать 85%;

Чтобы использовать аппарат, медикам не нужно дополнительно обучаться, достаточно изучить инструкцию;

Анализатор проб позволяет проводить тестирование не только на коронавирус, но и на ряд других заболеваний, начиная от туберкулеза и гепатита С и заканчивая вирусом Денге;

Для работы с Convergys® PCRtist не нужно большое количество реактивов – все необходимые реагенты и контрольные материалы находятся в одном картридже, который идет в комплекте.

Ринат Ахметов направил 300 млн грн на борьбу с COVID-19. Для этого он объединил все ресурсы – благотворительного Фонда, ФК «Шахтер», компаний ДТЭК, Метинвест и других активов SCM для помощи Украине.

На сегодняшний день Фонд уже передал государственным учреждениям здравоохранения две партии аппаратов ИВЛ, изолирующий мобильный бокс, защитный биологический и противохимический костюм, 400 защитных одноразовых комбинезонов, 10 тыс. защитных масок, бесконтактные термометры, многослойные респираторы, очки.

По личному решению учредителя, Фонд для всей страны закупил 300 тыс. экспресс-тестов на коронавирус. Кроме того, дополнительно будут приобретены еще 20 тыс. экспресс-тестов, как минимум 200 аппаратов ИВЛ, необходимых для спасения жизни людей, и другое оборудование.