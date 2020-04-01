На Донетчине договорились о подвозе медиков и правоохранителей поездами «Укрзализныци»

Служебные поезда «Укрзализныци» в Донецкой области будут бесплатно подвозить медработников и правоохранителей при наличии у них соответствующих удостоверений и средств индивидуальной защиты. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 1 апреля, на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом рассказал директор департамента базовых отраслей промышленности Донецкой облгосадминистрации Артем Литвинов.

Он отметил, что по данному вопросу ранее было обращение общественности на одной из пресс-конференций, а потом вопрос поднимался на встрече с волонтерами с участием председателя Донецкой ОГА Павла Кириленко.

«Мы от облгосадминистрации направили письмо и обратились в Мининфраструктуры и Минздрав, поскольку "Укрзализныця" при согласовании этих двух министерств могла решить данный вопрос и предоставить бесплатный проезд медицинским работникам и сотрудникам правоохранительных органов в поездах, которыми они осуществляют подвоз работников своих региональных филиалов», – сказал Литвинов.

По его словам, на сегодняшний день есть 52 таких поезда, которые идут в разное время. Он также акцентировал, что подвоз будет осуществляться только для медработников и правоохранителей.

«Перечень этих поездов передан главным врачам медучреждений, а также в правоохранительные органы, чтобы их сотрудники в зависимости от своего местонахождения, по тем графикам, по которым двигаются поезда, могли доехать до работы в том или ином направлении», – резюмировал директор департамента.