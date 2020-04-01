На Донетчине с начала эпидемии зарегистрирован 71 случай подозрений на COVID-19

По состоянию на сегодня, 1 апреля, в Донецкой области всего был зарегистрирован 71 случай подозрений на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил и.о. директора ГУ «Донецкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» Василий Гончаренко на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Из них 61 человек обследован методом полимеразной цепной реакции, у 6-ти человек результат оказался положительный, и у 55-ти – отрицательный. Два подозрения сразу сняли, а 8 случаев еще находятся на обследовании», – рассказал Гончаренко.

Он подчеркнул, что это полный учет подозрений на коронавирусную инфекцию в Донецкой области за период распространения COVID-19.

«А на этом фоне респираторно-вирусные инфекции – грипп, аденовирусные инфекции, – они также есть. Поэтому если у кого есть повышенная температура, то это не значит, что у вас коронавирус. Врачи разбираются, смотрят с учетом эпидемиологического анамнеза, который сегодня играет колоссальную роль», – отметил Гончаренко.

Напомним, по состоянию на 1 апреля, на Донетчине зарегистрированы 490 человек, которые недавно приехали из-за рубежа. Все они находятся под наблюдением в режиме самоизоляции.