В Минздраве намерены ужесточить меры карантина

Правительство усилит карантинные мероприятия на время вспышки COVID-19 в Украине. Новые ограничения будут применяться в отношении транспорта, самоизоляции, а также обсервации. Соответствующее решение принято по инициативе министра здравоохранения Украины Максима Степанова на заседании Кабинета министров сегодня, 1 апреля, с доработкой до 2 апреля, сообщает персс-служба МОЗ.

«Наши действия направлены на то, чтобы максимально защитить украинцев от коронавируса. Мы хотим ввести эффективную комбинацию профилактических медикаментозных мероприятий: домашняя изоляция, домашний карантин и социальное дистанцирование человек в возрасте от 60 лет. Также предлагаем ограничить посещение парков и зон отдыха, обеспечить остановку общественного транспорта. Вместе с этим мы уточняем перечень случаев, когда не применяются ограничения, предусмотренные карантинными мерами», – заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Ранее сообщалось, что в Украине с 6 по 24 апреля может быть введен режим «все в масках» и ограничено количество людей улицах, поскольку именно на Пасхальные праздники ожидается пик заболеваемости коронавирусом.