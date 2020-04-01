Путин из-за коронавируса перестал здороваться за руку, – Песков

Президент РФ Владимир Путин изменил манеру приветствия и сейчас не здоровается за руку при личных встречах. Об этом сегодня, 1 апреля, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает российский «Интерфакс».

«Сейчас все держат социальную дистанцию, все это делают», – сказал Песков журналистам.

Вместе с тем, пресс-секретарь признал, что в случае поездки президента в клинику в московской Коммунарке на прошлой неделе правило о тестировании всех собеседников главы государства на коронавирус соблюдено не было.

Накануне, 31 марта, стало известно о том, что главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, с которым беседовал в больнице Путин, заболел коронавирусом. «Мы не можем знать, проходил ли тогда Проценко тестирование, потому что он даже не знал, что к нему едет президент», – подчеркнул пресс-секретарь главы государства, пожелав медику скорейшего выздоровления. «Ему наши общие аплодисменты и надеемся, что он в самое ближайшее время вернется в строй», – добавил Песков.

Отметим, что по состоянию на сегодня, 1 апреля, в России подтверждено 2 777 случаев коронавируса.