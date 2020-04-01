Переселенцы в Украине: В каких областях регистрируются, а в каких – снимаются с учета (Инфографика)

В Украине по состоянию на март количество зарегистрированных внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) увеличилось на 117 тыс. 290 человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сегодня, 1 апреля, на основании данных Министерства социальной политики Украины, сообщает «Слово і діло».

Так, аналитики отследили динамику изменений в миграции населения из временно неподконтрольных украинской власти территорий по состоянию на 23 марта.

А в сравнении с февралем количество зарегистрированных переселенцев выросло на 7 тыс. 55 человек.

Как отмечается, больше всего ВПЛ проживают в Донецкой области – 510,8 тыс. человек, в Луганской области – 280,6 тыс. человек.

В Киеве насчитывается 159,6 тыс. переселенцев, в Харьковской области – 134,1 тыс.

В западном регионе страны по-прежнему немного переселенцев: в Волынской, Ивано-Франковской, Ровненской областях – около 3 тыс., в Черновицкой – меньше 2,5 тыс.

Согласно данным Минсоцполитики, за месяц в Донецкой области зарегистрировались еще 2,6 тыс. переселенцев, в Киеве – 1,2 тысячи, в Луганской области – около тысячи.

Снимались с регистрации переселенцы в Черниговской и Волынской областях.

Напомним, в Украине по состоянию на 30 марта учтены 1 млн 447 тыс. 25 переселенцев из Донбасса и Крыма.