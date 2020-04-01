На Луганщине пьяный водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Сегодня, 1 апреля, в Сватово (Луганская обл.) водитель сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай.

Так, дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло около 8 утра по ул. Новоселовка. «Неизвестный водитель совершил наезд на 63-летнего местного жителя, который выходил из кабины трактора, припаркованного вдоль дороги. Не оказав помощи пострадавшему, водитель автомобиля скрылся с места ДТП», – написала Погукай.

Пострадавший был госпитализирован в больницу с многочисленными травмами.

По информации Погукай, в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий полицейские в сжатые временные сроки установили виновника ДТП. Им оказался 44-летний местный житель. «Пытаясь избежать ответственности, он спрятал автомобиль с повреждениями, характерными для ДТП. Кроме того, установлено, что водитель в момент совершения ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения», – добавила пресс-секретарь.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Следователями проводится комплекс неотложных следственных действий.