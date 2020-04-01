Смертельное ДТП в Славянске: Погиб пешеход

В Славянске (Донецкая обл.) полиция расследует обстоятельства дорожно-транспортного происшествия (ДТП) во время которого легковой автомобиль сбил мужчину. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления полиции в Донецкой области.

Уточняется, что авария произошла вчера, 31 марта, в ​​Славянске по ул. Криворожской. Водитель автомобиля «Ford» сбил мужчину, который находился на полосе движения авто на проезжей части. Пешеход погиб на месте.

«Установлено, что пострадавший – 40-летний житель Краматорска. Мужчина получил смертельные травмы», – говорится в сообщении.

По информации полиции, водителем иномарки является 21-летний житель Славянского района. Сейчас следователи проводят досудебное расследование, устанавливаются обстоятельства смертельного ДТП.

«Событие квалифицированы по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего)», – сказано в сообщении.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.