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Смертельное ДТП в Славянске: Погиб пешеход

01.04.20 18:07
Фото: пресс-служба ГУ НП в Донецкой области
Фото: пресс-служба ГУ НП в Донецкой области

В Славянске (Донецкая обл.) полиция расследует обстоятельства дорожно-транспортного происшествия (ДТП) во время которого легковой автомобиль сбил мужчину. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления полиции в Донецкой области.

Уточняется, что авария произошла вчера, 31 марта, в ​​Славянске по ул. Криворожской. Водитель автомобиля «Ford» сбил мужчину, который находился на полосе движения авто на проезжей части. Пешеход погиб на месте.

«Установлено, что пострадавший – 40-летний житель Краматорска. Мужчина получил смертельные травмы», – говорится в сообщении.

По информации полиции, водителем иномарки является 21-летний житель Славянского района. Сейчас следователи проводят досудебное расследование, устанавливаются обстоятельства смертельного ДТП.

«Событие квалифицированы по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего)», – сказано в сообщении.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Фото: пресс-служба ГУ НП в Донецкой области
Фото: пресс-служба ГУ НП в Донецкой области
Фото: пресс-служба ГУ НП в Донецкой области

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