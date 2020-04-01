Как изменились выплаты переселенцам в областях Украины за год (Инфографика)

В Украине в феврале государство выплатило внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) 255,8 млн грн адресной помощи для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг (так называемые «переселенческие» деньги). Об этом сегодня, 1 апреля, согласно данным Министерства социальной политики Украины, сообщает «Слово і діло».

В феврале 2019 года эта сумма составила 257,8 млн. То есть в 2020 году ВПЛ выплачено на 2 млн меньше.

Так, больше всего сумма выплат возросла в Киеве – до 36,1 млн грн.

В Донецкой области сумма выплат уменьшилась – до 67,5 млн грн (в 2019 году – 68,1 млн).

А в Луганской области осталась на прежнем уровне – 19,5 млн.

Как сообщалось ранее, в Украине на время карантина пока не введено автоматическое продление выплаты ежемесячной адресной помощи переселенцам. В связи с этим на текущий момент разные Управления труда и социальной защиты населения (УТСЗН) в этой ситуации поступают по-разному. А должностные лица имеют право отменять выплаты ежемесячной адресной помощи ВПЛ в 7 случаях.