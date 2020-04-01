«Удаленка», нехватка денег, неэффективность медиков: Социологи изучили, как коронавирус изменил жизнь украинцев

Большинство украинцев в крупных городах Украины считают коронавирус большей угрозой для экономики и других людей, чем для себя лично. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного в 5 крупных городах – Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов, передают «Донецкие новости».

В частности, ответы на вопрос «Насколько коронавирус COVID-19 является серьезной угрозой?» распределились следующим образом:

37% опрошенных считают коронавирус серьезной угрозой для себя лично;

59% – серьезной угрозой для всех жителей Украины;

89% – большой угрозой для экономики.

«Такое восприятие ситуации, вполне объяснимо с точки зрения социальной психологии – срабатывают защитные механизмы психики и человек, защищаясь от угрозы (в данном случае страха смерти), рассматривает себя в более положительном образе: "Все плохое может случится с кем угодно, но не со мной"», – комментируют социологи КМИС.

При этом жители Львова чаще других считают коронавирус большой угрозой для себя (46% против 37% среди всех жителей крупных городов), но реже, чем в среднем, отмечают угрозу для экономики. Киевляне более негативно оценивают угрозу коронавируса для экономики (92% в Киеве считают COVID-19 угрозой для экономики, в то время, как во всех крупных городах в целом – 89%). Жители Харькова и Одессы в меньшей мере считают вирус большой угрозой для жителей Украины.

Более молодая аудитория реже считает COVID-19 угрозой для себя, а люди старше 60 лет – наоборот.

Треть опрошенных считает, что наиболее эффективно в борьбе с коронавирусом действует президент, еще треть (29%) отмечает действия городских властей, на эффективные действия Кабмина во главе с Денисом Шмыгалем указывает 14%, столько же считает, что никто эффективно не действует против вируса. Еще 10% отмечает эффективные действия украинского бизнеса, 5% – оппозиционных политиков и только 3% указывают на эффективные действия медицинских работников в борьбе с COVID-19.

«Кто, на Ваш взгляд, наиболее эффективно действует в борьбе с коронавирусом COVID19?» (несколько вариантов ответа)

Жители Львова действия городской власти против вируса оценивают более эффективно, чем президента, при этом молодые люди в возрасте 18-29 лет действия Владимира Зеленского оценивают выше, чем опрошенные в целом.

Относительно изменения режима работы в связи с введенным карантина:

для 40% работающих режим работы не изменился;

36% перевели на удаленную работу из дома;

22% отправили в неоплачиваемый отпуск;

2% – уволили с работы.

«В связи с введенным карантином, многие предприятия перевели своих сотрудников на удаленный режим работы. А Ваше?»

«Жителей Киева чаще переводили на удаленную форму работы, что логично объясняется структурой занятости киевлян – тут больше офисных работников», – отмечают социлоги.

Как в связи с карантином изменился уровень потребления:

для 47% в краткосрочной перспективе уровень потребления не изменился, но они ожидают проблемы в будущем;

20% уже испытывают проблемы с деньгами и снизили уровень потребления товаров и услуг;

33% заявили о том, что проблемы у них могут начаться не раньше, чем через несколько месяцев.

При этом молодые люди 18-29 лет реже сообщали о том, что у них начались проблемы.

Опрос был проведен компанией КМИС с 23 по 28 марта методом телефонного интервью в 5 городах Украины (Киев, Харьков, Днепр, Львов, Одесса). Опрошено 1 200 людей в возрасте 18 лет и старше. Ошибка выборки не превышает 2,84%.