Госбюджет в марте потерял 10 миллиардов гривен

Доходы государственного бюджета Украины в марте 2020 года составили 87 млрд 921,4 млн грн, что на 10,4%, или на 10 млрд 190,6 млн грн меньше плана (98 млрд 111,9 млн грн). Об этом со ссылкой на Госказначейскую службу сообщает « РБК – Украина ».

В то же время по сравнению с мартом прошлого года доходы выросли на 2,4% (на 2 053,7 млрд грн).

По данным Госказначейства, за январь-март доходы государственного бюджета составили 210 млрд 694,8 млн грн, что на 11,6%, или на 27 млрд 592,2 млн грн меньше плана (238 млрд 286,9 млн грн).

По сравнению с январем-мартом прошлого года доходы выросли на 56,4 млн грн.

В то же время сумма средств на Едином казначейском счету 1 апреля составляет 10 млрд 517 млн грн (месяцем ранее – 17 млрд 182 млн грн).

Напомним, что бизнес Донетчины направил в госбюджет более 0,5 млрд грн НДС.