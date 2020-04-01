Координационный совет по вопросам переселенцев планируют создать в Краматорске

В Краматорске планируется создать координационный совет по вопросам внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Такое решение было принято сегодня, 1 апреля, на очередном заседании исполнительного комитета Краматорского городского совета. Об этом сообщает пресс-служба Краматорского горсовета на своей странице в Facebook.

Такое предложение поступило от Управления труда и социальной защиты населения (УТСЗН). «С целью решения проблемных вопросов, связанных с реализацией государственной политики в сфере защиты внутренне перемещенных лиц, содействию интеграции ВПЛ на территории города Краматорска и их вовлечение в процессы принятия решений, членами исполкома было утверждено положение о Координационном совете по вопросам внутренне перемещенных лиц при исполнительном комитете Краматорского городского совета», – говорится в сообщении.

Как уточняется, о формировании координационного совета будет сообщено отдельно.

Напомним, по состоянию на 26 марта в Краматорске официально зарегистрировано 48 тыс. 877 ВПЛ.

Как сообщалось ранее, 30 марта Верховной Радой Украины был принят за основу и в целом проект Закона № 3275 от 29.03.2020 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019)». При условии его подписания президентом Украины и официального опубликования ожидается много изменений, в том числе таких, которые непосредственно касаются ВПЛ.