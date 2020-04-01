На Киевщине перекрыли канал торговли оружием и боеприпасами из Донбасса

На Киевщине Служба безопасности Украины (СБУ) блокировала незаконную продажу, оружия и боеприпасов, нелегально вывезенных из района проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщает пресс-центр СБУ.

«Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала в столичном регионе незаконный сбыт взрывчатки, огнестрельного оружия и боеприпасов. По предварительным данным следствия, двое жителей Киева и Василькова нелегально переправляли военные средства поражения из района проведения операции Объединенных сил для продажи», – сказано в сообщении.

Отмечается, что злоумышленники прятали «товар» на территории собственных домов. Своих клиентов торговцы оружием подыскивали через личные связи, в частности в криминальных кругах. Оперативники спецслужбы задокументировали 2 факта реализации оружия.

Правоохранители задержали обоих мужчин после попытки продажи 2 тротиловых шашек общим весом 800 гр., автомата Калашникова, подствольного гранатомета, 2 боевых пистолетов Макарова, 5 гранатометных выстрелов ВОГ-17, более 130 патронов различного калибра, в частности к крупнокалиберному пулемету.

По данным СБУ, за этот арсенал злоумышленники пытались получить 5 тыс. 400 долл. Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины и избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

«Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению и привлечению к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности», – добавили в пресс-центре СБУ.