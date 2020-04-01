Что изменится в порядке предоставления жилищных субсидий

На период карантина, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции, внесены изменения в порядок начисления субсидий. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Так, постановлением Кабинета министров Украины от 25 марта 2020 года № 247 «Об особенностях предоставления жилищных субсидий», в соответствии с пунктом 5 раздела II «Заключительные положения» Закона Украины от 17 марта 2020 № 530-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)» урегулирован отдельные вопросы предоставления населению жилищных субсидий.

Предусмотрено следующее:

1. Запретить на период карантина прекращение предоставления жилищных субсидий в случаях, предусмотренных Положением о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденным постановлением Кабинета министров Украины от 21 октября 1995 года № 848 (кроме обстоятельств, которые делают невозможным предоставление жилищной субсидии, в частности в случае переезда домохозяйства в другое жилое помещение (дом) или в случае смерти одинокой лица).

2. Обеспечить рассмотрение вопросов о назначении жилищной субсидии на следующий период всем домохозяйствам, которые получали субсидию в отопительном периоде 2019-2020 годов, без заявлений граждан о назначении жилищных субсидий, не применяя требования пункта 78 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 21 октября 1995 года № 848.

3. Назначать субсидию гражданам, которые были уволены с работы в период карантина в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины и зарегистрировались в службе занятости в качестве безработных, на основании заявлений о назначении жилищных субсидий и информации центров занятости по их пребыванию на учете. При этом для расчета жилищной субсидии учитывается размер назначенной помощи по безработице без учета сумм полученной заработной платы.

4. На период карантина проводить расчет жилищных субсидий с учетом увеличенных на 50% социальных нормативов, в пределах которых предоставляется субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг, установленные подпунктами 2-6 пункта 3 постановления Кабинета министров Украины от 6 августа 2014 года № 409 «Об установлении государственных социальных стандартов в сфере жилищно-коммунального обслуживания», независимо от количества дней действия карантина в месяц.

5. Оставить базовую норму платы за услуги, определенную постановлением Кабинета министров Украины от 27 июля 1998 года № 1156 «О новом размере затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива в случае предоставления жилищной субсидии», на уровне 15% включительно за месяц, в котором отменен карантин.

Ранее сообщалось, что правительство усилит карантинные мероприятия на время вспышки COVID-19 в Украине.