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Супрун попросила Илона Маска передать «лишние» аппараты ИВЛ для Украины

01.04.20 18:54

Экс-и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун попросила аппараты искусственной вентиляции легких у американского предпринимателя Илона Маска. Об этом она написала сегодня, 1 апреля, под постом Илона Маска в Twitter, сообщает «Интерфакс – Украина».

«Я Ульяна Супрун, экс-министр здравоохранения Украины. Украина остро нуждается в вентиляторах. В наших отделениях интенсивной терапии только 3,5 тыс. вентиляторов, а население Украины составляет 37 млн чел. Пожалуйста, помогите нам!» написала Супрун.

Ранее Илон Маск сообщил, что Tesla имеет дополнительные аппараты ИВЛ и готова разослать их по всему миру. «У нас есть дополнительные, одобренные FDA (Food and Drug Administration) вентиляторы. Отправим в больницы по всему миру в пределах зоны доставки Tesla. Прибор и доставка бесплатные. Единственное требование – вентиляторы должны быть предоставлены пациентам немедленно, а не храниться на складах. Просьба писать мне лично или Tesla», написал Маск в Twitter.

Напомним, что за прошлые сутки в Украине зарегистрировано 120 случаев коронавирусного заболевания, в целом по стране лабораторно подтверждены уже 669 случаев COVID-19 на сегодня,10.00, 1 апреля.

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