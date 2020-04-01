Пенсии, коммуналка, аренда: Какую помощь в Украине во время карантина оказывает государство (Инфографика)

В Украине на период карантинных ограничений Верховная Рада приняла ряд законопроектов о временном облегчении налоговой и другой нагрузки на бизнес, правительство пообещало доплаты пенсионерам с маленькими пенсиями и индексацию, а также гарантировало выплату субсидий, отмену пени и штрафов по многим выплатам на время карантина, передает «Слово і Діло».

Так, пожилые люди входят в группу риска во время пандемии коронавируса, поэтому важно, чтобы они не выходили из дома, соблюдая карантин. В Министерстве финансов сообщили, что больше 10 млн пенсионеров, у которых пенсия не превышает 5 тыс. гривен, с апреля получат единовременную выплату в размере 1 тыс. грн. Также, выплату получат более 400 тыс. получателей соцпомощи (вместо пенсии).

С мая планируется провести индексацию трудовых пенсий на 11%. В правительстве обещают, что после индексации гарантированное повышение получат 7 млн пенсионеров. Также с мая должны установить доплату к пенсии 150 тыс. пенсионерам, которым исполнилось 80 и более лет. Планируется, что это будет ежемесячная надбавка к пенсии в размере 500 грн.

Кроме того, в качестве временных мер во время карантина правительство планирует установить дополнительные доплаты медицинским и другим работникам, которые занимаются борьбой с коронавирусом. Надбавки могут достигать до 300% от установленных законодательством доплат.

Верховная рада приняла ряд «антикризисных» законопроектов, среди которых и те, которые направлены на борьбу с распространением коронавируса. В частности, для бесперебойных поставок необходимых медикаментов предлагают освободить от НДС оборот профильных лекарств и медсредств, направленных на борьбу с коронавирусом.

Производители дезинфекторов временно могут не регистрировать продукцию в Минздраве, чтобы все желающие могли быстро начать их производство, как это сделали во Франции парфюмерные заводы.

Также, парламент освободил на время карантина от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) всех физических лиц-предпринимателей (ФЛП).

Помимо этого, бизнес освободили от основных штрафов и пени за нарушение налогового законодательства. В частности, временно отменены штрафы и пеня за несвоевременную или неполную уплату ЕСВ, а также несвоевременное представление отчетности по ЕСВ. Парламентарии отменили налог на коммерческую недвижимость и землю. Норма не будет касаться нарушений в уплате НДС, акцизов и ренты.

Введен временный мораторий на новые документальные и фактические налоговые проверки и продолжение начатых. Продлен срок подачи годовой декларации об имущественном состоянии (подается гражданами, в том числе госслужащими) до 1 июля 2020 года (срок подачи годовой декларации истекает 30 апреля).

Для людей, которые в период карантина останутся без работы, планируют упростить порядок оформления в службе занятости и порядок предоставления субсидий.

На время карантина не будут начисляться штрафные санкции на задолженность по уплате жилищно-коммунальных услуг. Не будет прекращено предоставление ни одной коммунальной услуги. Это делается для того, чтобы пенсионеры, которые находятся в категории риска, максимально находились дома. Но рано или поздно заплатить за коммуналку все равно придется.

Также, в правительстве не исключают введение дополнительной компенсации расходов на 3 млн домохозяйств (которые получают субсидию) на оплату отдельных комуслуг в период карантина. Для этого нужно увеличить вдвое социальные нормативы на пользование электроэнергией, природным газом для приготовления пищи, подогрева воды, пользование холодной и горячей водой. Тогда каждая семья, которая имеет субсидию, получит дополнительную компенсацию за эти расходы (около 300 грн).

Банкам на время карантина запретили начислять и взимать неустойки, штрафы, пеню или другие обязательные платежи за несвоевременные платежи по потребительским кредитам.

Также банкам нельзя повышать процентную ставку по потребительским кредитам. Клиенты банков на время карантина могут взять паузу и не платить по ипотечным кредитам. При этом банки не имеют права в таких случаях взимать с них залог.

На время карантина законодательство и НБУ запрещают банкам начислять любые штрафы и пеню за несвоевременную оплату коммунальных услуг. НБУ рекомендовал как клиентам, так и банкам взаимодействовать преимущественно онлайн, чтобы не подвергать друг друга на риск заражения коронавирусом.

Некоторые банки продлили действие карточек, срок которых уже истекает, чтобы клиенты не приходили в отделение во время карантина. Так, «Приватбанк» продолжил все карты, которые должны были прекратить работу в марте, еще на 90 дней.

Также, некоторым можно не платить за аренду недвижимости. Верховная рада освободила от арендной платы нанимателей, которые не могли использовать арендованное имущество в силу обстоятельств, за которые они не отвечают. Соответствующие изменения внесены в Гражданский кодекс законом, который приняла Рада (№ 3275).

Но такое послабление не касается тех, кто снимает квартиру или другое жилье, или арендует нежилую недвижимость для бизнеса, который продолжил работать на время карантина (аптеки, продуктовые магазины, онлайн-магазины, арендующие склады).