Вблизи Мариуполя морские пограничники обнаружили 9 мест нелегального вылова рыбы

В районе Мариуполя (Донецкая обл.) морские пограничники обнаружили 9 специально оборудованных мест незаконного рыбного промысла, которые могли нанести государству ущерб более чем на 80 тыс. грн. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

«Реализуя оперативную информацию тактическая группа корабельно-катерного состава Мариупольского отряда морской охраны совместно с представителями рыбоохранного патруля провели обследование районов относительно вероятной противоправной деятельности в Азовском море», – говорится в сообщении.

Уточняется, что в 16 расставленных сетях длиной 800 м пограничники совместно с сотрудником отдела рыбоохранного патруля обнаружили 142 рыбы разных пород, в частности калканов, пеленгасов и сельди. Весь потенциальный улов неизвестных браконьеров правоохранители выпустили в море.

«Незаконные орудия лова переданы в рыбоохранный патруль. Сейчас продолжаются мероприятия по установлению владельца. Сумма недопущения нанесения вреда государству составила около 82 тыс. грн», – сказано в сообщении.

Кроме того, по данным Донецкого пограничного отряда, военнослужащие погранотряда в районе Мариуполя обнаружили двух граждан, которые в темное время суток вышли в море. Подтверждающих личность документов у мужчин не было.

«В ходе осмотра лодки пограничники обнаружили запрещенные орудия лова и 45 пеленгасов. На правонарушителей за несоблюдение правил пограничного режима составлены административные протоколы. О факте незаконного занятия рыбным промыслом пограничники сообщили работникам полиции», – отмечается в сообщении.

Фото: пресс-служба Донецкого погранотряда

Еще одно нарушение правил рыболовства пограничники зафиксировали у реки Кальмиус. Правоохранители застали браконьера «на горячем» – во время сбыта дельцу только что выловленных 300 раков. «Военнослужащие вызвали на место происшествия полицию и рыбоохранный патруль. На мужчин за нарушение природоохранного законодательства оформлены дела об административных правонарушениях», – добавили в пресс-службе.

Фото: пресс-служба Донецкого погранотряда

Пограничники призвали граждан более ответственно относиться к окружающей среде.