Куда звонить и как подготовиться: Если есть симптомы коронавируса

В Минздраве опубликовали алгоритм действий в случае подозрения на коронавирус. Об этом сегодня, 1 апреля, cо ссылкой на Министерство здравоохранения пишет « РБК – Украина ».

Уточняется, что если появились симптомы (кашель, повышение температуры, общая слабость) или вы заболели, то нужно позвонить своему врачу.

Если, кроме вышеуказанных симптомов, есть одышка, стойкая боль в грудной клетке, значительное повышение температуры, диарея и нарушение сознания, то позвоните в экстренную медицинскую помощь по номеру 103. Затем диспечер определит ваше состояние и направит к вам бригаду скорой помощи.

Подготовьтесь к приезду бригады:

откройте двери,

проветрите помещение,

наденьте медицинскую маску.

Потом, когда медработники оценят ваше состояние, определят, нужна ли госпитализация. Если показаний к госпитализации нет, то они предоставят рекомендации относительно самоизоляции и обращения к своему семейному врачу, а при его отсутствии – на региональную горячую линию.

При необходимости к вам направят медработника для сбора биоматериалов для лабораторного обследования на коронавирус.

Если показания к госпитализации есть, а именно по среднему и тяжелому течению заболевания, вас госпитализируют в определенную больницу на стационарное лечение.

Напомним, что за прошлые сутки в Украине зарегистрировано 120 случаев коронавирусного заболевания, в целом по стране лабораторно подтверждены уже 669 случаев COVID-19 на сегодня,10.00, 1 апреля.