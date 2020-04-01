Пропуск между «ДНР» и «ЛНР» будет только через один КПП

На временно неподконтрольной украинской власти части территории Донбасса пункты пропуска между «ДНР» и «ЛНР» закрываются, за исключением одного. Об этом сегодня, 1 апреля, пишут в соцсетях.

«Внимание! С 00 час. 00 мин. 02.04.2020 пересечения административной границы с ЛНР через таможенные посты "759-й км трассы М-03", "Никишино" и "Снежное" прекращаются. Пропуск будет осуществляться только через таможенный пост Дебальцево "Площадка 1" по адресу: ДНР, пос. Октябрьский, ул. Харьковская, 21, район автозаправки "Марс"», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что «ЛНР» приостановила железнодорожное сообщение с «ДНР».