На границе Луганской и Харьковской областей введен повышенный контроль (Видео)

В Луганской области развернули первый блокпост с повышенными мерами контроля. Он находится на границе с Харьковской областью. Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции там всем без исключения измеряют температуру. Транспорт дезинфицируют и пускают только по прописке или по пропуску.

Этот блокпост на границе Луганской и Харьковской областей стоял и раньше. Но теперь здесь, кроме полиции и военных, находятся и спасатели.

Если обнаружат высокую температуру тела у водителя или у пассажиров, то автомобиль должен сразу отъехать. А спасатели – продезинфицировать машину.

Чрезвычайники дежурят круглосуточно, вскоре к ним приедут и медики. Они будут определять возможных больных. «Мы не можем без теста и без лабораторных решений сказать болен он или нет. Принимается решение – вызывается скорая. У нас есть определенная площадка с твердым покрытием. Автомобиль ставится туда», – объяснил начальник межрайонного отдела Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Сватово Иван Борзило.

К тому же попасть из Луганской области в другую область и наоборот можно только по спецразрешению или пропуску. Из других регионов сюда почти никого не пускают. Так, дежурный блокпоста не пропустил одну из машин. «Говорил, что едет домой. Родом сам он отсюда, он родился здесь. А проживает и прописан в городе Харьков. Это не является основанием [для пропуска]», – пояснил он.

Пенсионер Владимир, несмотря на карантин, решил проехаться в соседнюю Харьковскую область порыбачить. У него местная прописка, поэтому проехать позволили. Однако, по словам мужчины, без защитных средств – никуда.

Силовики фиксируют, что пассажиропоток уменьшился в 5 раз. Подтверждают это и торговые представители. «С кондитеркой бывают перебои. Я беру заявки. Поставщики продукции просто, бывает, не хотят ехать из Харькова, допустим», – сказал торговый представитель Никита.

Этот блокпост первый из четырех межобластных, где меряют температуру. На днях бесконтактными термометрами хотят оснастить и другие три. По мнению главы Луганской области Сергея Гайдая, такие меры уменьшают темпы распространения COVID-19 внутри области. Категорического мнения Гайдай и в отношении рынков. «Сейчас у нас много споров о рынках. Моя четкая позиция – я рынки пока не открою. Один будет больной, кто получает товар, мы потом не сможем проконтролировать, куда поехала болезнь», – заявил он.

Пока, по словам главы области, ситуация контролируемая. На Луганщине не зафиксировано ни одного летального случая от коронавируса. А состояние заболевших – удовлетворительное.

Напомним, в Луганской области на полицейских блокпостах установили карантинные пункты. А на ключевых блокпостах будут дезинфицировать транспорт.

Как сообщалось ранее, с 25 марта в области установлен режим чрезвычайной ситуации, и вводится режим пребывания «Красный».

О том, кто может пересечь линию проведения операции Объединенных сил (ООС), где действуют ограничения по въезду/выезду со стороны Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей, и как получить разрешение, читайте здесь.

Источник: ТК «Донбасс»