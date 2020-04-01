В Украине могут развернуть мобильные госпитали

В Украине могут появиться мобильные госпитали. Четыре таких госпиталя уже работают на Донбассе. Об этом шла речь на ежедневном селекторном совещании у президента Украины Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба Офиса президента (ОП).

«Во ходе совещания также обсудили возможность развертывания мобильных госпиталей. Четыре таких учреждения уже работают в зоне проведения Операции объединенных сил», – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) начала разворачивать на территории двух медицинских учреждений Краматорска специальные палатки – временные пункты приема и сортировки возможных больных коронавирусной инфекцией.