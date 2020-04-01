В Украине медикам, занятым лечением больных с коронавирусом, будут платить три оклада

В Украине медицинские работники, которые лечат больных с коронавирусом, уже за март получат доплату в размере трех должностных окладов. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья (МОЗ) Украины на своей странице в Facebook.

«Уже за март медицинские работники Украины, занятые лечением пациентов с лабораторно подтвержденными случаями COVID-19, получат доплату в размере трех должностных окладов», – сказано в сообщении.

По данным МОЗ, согласно приказу, подписанному министром здравоохранения Украины Максимом Степановым, определен перечень должностей медицинских работников, которым с марта 2020 года будет проводиться доплата:

экстренный медицинский техник;

врач-пульмонолог;

врач-инфекционист;

врач-патологоанатом;

врач-эпидемиолог;

врач-лаборант;

врач-анестезиолог;

врач-радиолог;

врач-бактериолог;

врач-рентгенолог;

врач-вирусолог;

врач общей практики;

семейный врач;

врач-терапевт

врач-педиатр;

врачи других специальностей, непосредственно занятые лечением лабораторно подтвержденных случаев COVID-19;

сестра медицинская;

младшая сестра (всех наименований);

регистратор медицинский;

сестра-хозяйка;

водитель.

Отмечается, что доплаты будут проводиться в период выполнения мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID-19.