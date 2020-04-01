В Украине медикам, занятым лечением больных с коронавирусом, будут платить три оклада

В Украине медицинские работники, которые лечат больных с коронавирусом, уже за март получат доплату в размере трех должностных окладов. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья (МОЗ) Украины на своей странице в Facebook.
«Уже за март медицинские работники Украины, занятые лечением пациентов с лабораторно подтвержденными случаями COVID-19, получат доплату в размере трех должностных окладов», – сказано в сообщении.
По данным МОЗ, согласно приказу, подписанному министром здравоохранения Украины Максимом Степановым, определен перечень должностей медицинских работников, которым с марта 2020 года будет проводиться доплата:
- экстренный медицинский техник;
- врач-пульмонолог;
- врач-инфекционист;
- врач-патологоанатом;
- врач-эпидемиолог;
- врач-лаборант;
- врач-анестезиолог;
- врач-радиолог;
- врач-бактериолог;
- врач-рентгенолог;
- врач-вирусолог;
- врач общей практики;
- семейный врач;
- врач-терапевт
- врач-педиатр;
- врачи других специальностей, непосредственно занятые лечением лабораторно подтвержденных случаев COVID-19;
- сестра медицинская;
- младшая сестра (всех наименований);
- регистратор медицинский;
- сестра-хозяйка;
- водитель.
Отмечается, что доплаты будут проводиться в период выполнения мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID-19.