RU
Все новости

В Украине медикам, занятым лечением больных с коронавирусом, будут платить три оклада

01.04.20 21:09
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине медицинские работники, которые лечат больных с коронавирусом, уже за март получат доплату в размере трех должностных окладов. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья (МОЗ) Украины на своей странице в Facebook.

«Уже за март медицинские работники Украины, занятые лечением пациентов с лабораторно подтвержденными случаями COVID-19, получат доплату в размере трех должностных окладов», – сказано в сообщении.

По данным МОЗ, согласно приказу, подписанному министром здравоохранения Украины Максимом Степановым, определен перечень должностей медицинских работников, которым с марта 2020 года будет проводиться доплата:

  • экстренный медицинский техник;
  • врач-пульмонолог;
  • врач-инфекционист;
  • врач-патологоанатом;
  • врач-эпидемиолог;
  • врач-лаборант;
  • врач-анестезиолог;
  • врач-радиолог;
  • врач-бактериолог;
  • врач-рентгенолог;
  • врач-вирусолог;
  • врач общей практики;
  • семейный врач;
  • врач-терапевт
  • врач-педиатр;
  • врачи других специальностей, непосредственно занятые лечением лабораторно подтвержденных случаев COVID-19;
  • сестра медицинская;
  • младшая сестра (всех наименований);
  • регистратор медицинский;
  • сестра-хозяйка;
  • водитель.

Отмечается, что доплаты будут проводиться в период выполнения мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID-19.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк