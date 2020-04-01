Борьба с коронавирусом: Какую помощь на Донетчине предоставили международные организации

В Донецкой области распределение гуманитарной помощи проводит Всемирная организация охраны здоровья (ВООЗ). Об этом сегодня, 26 марта, в ходе коллегии Донецкой облгосадминистрации сообщила директор департамента инвестиционно-инновационного развития и внешних отношений ДонОГА Оксана Головко, передает корреспондент «Донецких новостей».

По ее словам, первыми на ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в области отреагировали международные организации, которые предоставляют гуманитарную помощь. «Как только была оглашена эпидемия, на первом этапе, Всемирная организация охраны здоровья взяла на себя контроль за эффективностью использования всех средств международных организаций, независимо от их местонахождения. Соответственно, все выделенные средства они должны согласовывать с Всемирной организацией охраны здоровья», – рассказала Головко.

«С нашей стороны, со стороны правительства, координацию гуманитарной помощи проводит министерство иностранных дел, потому что, как всем нам известно, огромный дефицит всего необходимого для того, чтобы бороться с этой болезнью. Это и медицинское оборудование, и медицинские препараты, которые преимущественно лечат легочные заболевания, и также средства индивидуальной защиты. Весь мир сейчас находится в состоянии дефицита, независимо от того какая это страна…», – уточнила Оксана Головко.

Она также привела конкретные примеры помощи. «Пока в начале еще работали КПВВ, украинский Красный крест предоставил помощь в виде средств индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства пограничникам. Также, начиная с первого случая и по сегодня Красный крест собственными силами отвозит биоматериал, который отбирают для того, чтобы сделать анализ в Киеве. Кроме этого, есть точечная помощь: в санатории ветеранов, инфекционные отделения, Мариуполя, Мирнограда и Константиновки в виде элементов защиты врачам. Также проводится большая информационная кампания», – рассказала чиновница.

По ее словам, Международный комитет Красного креста также помогает людям пожилого возраста, проживающим на линии соприкосновения, наборами продуктов питания. Так, на минувшей неделе было развезено полторы тысячи усиленных продуктовых наборов.

Среди других организаций, которые предоставляют помощь, Головка назвала «Врачи без границ» (4,5 тыс. халатов, антисептиков врачам и т. п.).

«В целом, приоритеты у организаций такие: помощь медоборудованием и средства защиты врачам, противолегочные препараты, дезинфикация и превентивные средства, чтобы люди имели защиту», – уточнила Головко, добавив, что есть 14 организаций, к которым за гуманитарной помощью в борьбе с коронавирусом обратилась Донецкая облгосадминистрация.