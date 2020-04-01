На Донбассе пиротехники обезвредили 1 200 мин, снарядов и боеприпасов

На Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) в течение марта пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины обезвредили 1 200 мин, снарядов и других боеприпасов. Зачастую приходилось работать в районах активных боевых действий. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщает пресс-центр ООС.

«В течение марта в районе проведения операции Объединенных сил велась интенсивная и напряженная работа по выявлению и обезвреживанию взрывоопасных предметов на контролируемых правительством Украины территориях Донецкой и Луганской областей», – говорится в сообщении.

В частности, саперными подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ) в первый месяц весны проведена инженерная разведка около 30 га местности и более 8 км потенциально опасных участков дорог. За это время военными саперами выявлено и обезврежено 800 различных взрывоопасных предметов.

Однако, по данным ООС, львиную долю работ по очистке территории Донецкой и Луганской областей от смертельно опасных находок взяли на себя специалисты ГСЧС из состава Объединенных сил. Только в марте пиротехнические подразделения службы более 230 раз привлекались к задачам по очистке от взрывоопасных предметов местности, объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры, а также сопровождения аварийных бригад коммунальных предприятий во время проведения ремонтных и профилактических работ на объектах электро-, газо- и водоснабжения.

«Результатом работы пиротехнических расчетов ДСНС в марте стало обследования и очистки от ВОП участков площадью более 220 гектаров, обезвреживание более 1200 мин, снарядов и других боеприпасов. При этом задачи подразделениям службы часто приходилось выполнять в районах ведения интенсивных боевых действий и даже в так называемой "серой" зоне, как в случае проведения работ на Донецкой фильтровальной станции, ремонта гражданскими специалистами инженерных сетей или дооборудование контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ)», – сказано в сообщении.

Как отметили штабе ООС, угрозу для специалистов-пиротехников в районе операции Объединенных сил несут не только многочисленные взрывоопасные предметы, но и действия незаконных вооруженных формирований (НВФ).

«На днях оккупационная власть предоставила СММ ОБСЕ письменные гарантии соблюдения режима прекращения огня в районе населенных пунктов Золотое и Катериновка на период до 5 апреля для проведения работ по разминированию и изъятия взрывоопасных предметов на кладбищах. Однако, уже 30 марта оккупанты открыли огонь из минометов и гранатометов по окрестностям Золотого. Во время обстрела получил ранение военнослужащий ВСУ, который в составе подразделения держал оборону на указанном участке», – отмечается в сообщении.