Продолжение карантина: Геращенко сравнил динамику по коронавирусу в Украине и Испании

Заместитель министра МВД Антон Геращенко пояснил необходимость продолжения ограничительных мер карантина, введенного для борьбы с коронавирусом, сравнив динамику выявления инфицированных в Украине и в Испании. Об этом Геращенко написал сегодня, 1 апреля в Facebook.



«28 февраля в Испании было выявлено всего лишь 33 инфицированных. А всего через 21 день среди инфицированных было уже 25 496 жертв вируса!

В Украине на 21 марта было выявлено 47 заболевших, а уже через 11 дней – 669 инфицированных. Мы ожидаем пик эпидемии примерно в период 15–25 апреля», – отметил Геращенко.





«Поэтому главная, а по сути единственная задача карантина – это остановить раскрутку эпидемии в геометрической прогрессии, когда каждый зараженный перед установлением диагноза успевал заразить 3-4 других человека. Эпидемия останавливается лишь тогда, когда инфицированный, до момента выявления у него заболевания, по статистике, успевает заразить меньше одного человека», – пояснил заместитель министра..



Он считает, что эффективности карантина нужно два условия: тестирование и самоизоляция. «И, в первую очередь, самоизоляция для тех, кто вернулся из эпицентров эпидемии США, ЕС, других стран. 14 дней дома, это невысокая цена за спасения жизни и здоровья ваших сограждан. Не будьте эгоистами! Китай, Сингапур, Таиланд, ряд других азиатских стран уже остановили эпидемию. В Китае полная остановка потребовала 2,5 месяца с момента установления первого случая заражения 31 декабря», – напомнил он.



«Государственная власть и местное самоуправление делают многое для того, чтоб остановить раскрутку эпидемической спирали. Но без ответственной гражданской позиции граждан, осознающих свою ответственность за своё здоровье и жизнь своих сограждан, невозможно быстро и без потерь пройти через кошмар эпидемии, охватившей весь мир. Будьте ответственны перед собой, своими близкими и согражданами! Оставайтесь дома! Соблюдайте карантин!» – призвал Геращенко.

Ранее сообщалось, что Геращенко заявил о том, что в Украине пик эпидемии коронавирусной болезни ожидается в период между 15 и 25 апреля.