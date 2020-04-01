Доплаты и индексация: В ПФУ сообщили о готовности к проведению перерасчетов пенсий

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) готов к проведению перерасчетов пенсий. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщает пресс-служба ведомства.

В ПФУ напомнили, что сегодня на заседании Кабинета министров Украины принято постановление «Вопросы повышения пенсионных выплат и предоставления социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году».

Решением правительства предусмотрено, что с 1 апреля пенсионерам, которым исполнилось 80 лет, будет установлена ​​ежемесячная компенсационная выплата к пенсии в размере до 500 грн. Такие выплаты получат 1,5 млн человек указанного возраста, у которых пенсия не превышает размера средней заработной платы за 2019 год – 9 205 грн.

Тем пенсионерам, кому 80 лет исполнится после 1 апреля 2020 года, ежемесячная компенсация будет устанавливаться с даты достижения такого возраста.

Кроме того, если пенсионер старше 80 лет имеет страховой стаж не менее 25 лет мужчина или 20 лет женщина, то после установления доплаты размер пенсии не может быть ниже 2 600 грн.

Выплаты пенсий данной категории граждан будут начаты не позднее 7 апреля текущего года.

Также ПФУ поручено в апреле 2020 года обеспечить проведение выплаты одноразовой денежной помощи в сумме 1 тыс. грн пенсионерам, пенсия которых не превышает 5 тыс. грн. «Выплата будет начата немедленно после внесения изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год"», – отмечается в сообщении.

Кроме того, определена дата проведения индексации пенсий в 2020 году: это – 1 мая.

Выплата перечисленных пенсий, компенсаций, денежной помощи будет проведена в установленном порядке через уполномоченные банки или доставлена ​​домой почтальонами АО «Укрпочта».