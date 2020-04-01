В «ДНР» подтвержден второй случай заболевания коронавирусом

На временно неподконтрольной украинской власти части территории Донецкой области подтвержден второй случай заболевания COVID-19.

«Министерство здравоохранения ДНР сообщает, что 1 апреля 2020 года в результате проведенного исследования был выявлен второй случай заболевания COVID-19 в Донецкой народной республике», – говорится в сообщении «министерства здравоохранения», пишут местные интернет-ресурсы.

Уточняется, что вторым зараженным оказался ребенок женщины, у которой коронавирус был выявлен накануне. «Заболевание у мамы и ребенка протекает в легкой форме, они находятся в отдельной боксированной палате в инфекционном отделении, получают необходимое лечение. Состояние остальных членов семьи, которые находятся под наблюдением врачей в условиях инфекционного отделения, удовлетворительное, температура тела у всех нормальная, жалоб не предъявляют. Проведенные 1 апреля 2020 года тесты на COVID-19 у всех отрицательные», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» за последние сутки под наблюдение в связи с коронавирусом взяты 15 человек.