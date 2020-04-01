В Донецкой области зафиксирован 7-й случай заражения COVID-19, – Кириленко

В Донецкой области зафиксирован седьмой, лабораторно подтвержденный случай заражения COVID-19. Об этом сегодня, 1 апреля, на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

По его словам, 67-летняя жительница Белозерского контактировала с родственником, который вернулся из-за границы. Женщина госпитализирована в инфекционную больницу Мирнограда.

«Состояние больной на вечер врачи оценивают как средней тяжести. Следите за своим здоровьем. Оставайтесь дома и будьте здоровы», – написал Кириленко.

Напомним, за прошлые сутки в Украине зарегистрировано 120 случаев коронавирусного заболевания, в целом по стране лабораторно подтверждены уже 669 случаев COVID-19.