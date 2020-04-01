В Украине продлили карантин: Останутся ли украинцы дома на Пасху

В настоящее время в Украине продлили карантин до 24 апреля. Таким образом, Пасха, которая приходится на 19 апреля, пройдет в условиях тотальных ограничений и оговорок. Политический эксперт Дмитрий Васильев предположил, что богослужения могут провести в формате онлайн, что было бы неплохим и безопасным вариантом для украинцев. В свою очередь, политический аналитик Валентин Красноперов не уверен, что люди смогут остаться дома и соблюдать карантинные мероприятия в такой торжественный день, передает «Слово і Діло».

По словам Васильева, для здоровья нации, безопасности здравоохранения и ради того, чтобы система не рухнула совсем, формат онлайн-богослужений вполне приемлем.

«Конечно, руководство государства должно провести работу с представителями всех церквей Украины и попросить их с пониманием отнестись к ситуации. Нужно попробовать договориться с ними о том, что Пасха в 2020 году будет проходить для всех без исключения онлайн. Безусловно, нужно провести и разъяснительную работу с общественностью», – считает эксперт.

Он добавил, что такой формат является правильным с точки зрения недопущения ухудшения эпидемиологической обстановки в Украине.

В свою очередь, Валентин Красноперов выразил иное мнение. Он считает, что украинцы не очень хорошо соблюдают условия карантина в обычные дни и тем более не станут более дисциплинированными в пасхальный период.

Аналитик обратил внимание на то, что на днях в аэропорту «Борисполь» эвакуированные из Вьетнама украинцы пытались избежать обсервации, которая планировалась через коронавирус, и, выламывая двери, сбежали из аэропорта.

«Да будет тотально. Удержать украинцев дома очень трудно, невозможно практически. Когда кто-то один очень уверенный выходит на улицу и пренебрегает здоровьем других, заражая их вирусом – это уже привычная история. Пример тому Черновцы, Закарпатье. Украинцы в этом плане похожи на ранних итальянцев», – отметил Красноперов.

Эксперт выразил опасения по поводу серьезного уровня эпидемии из-за такой низкой дисциплинированность и ответственности граждан. «Празднование Пасхи в условиях карантина не вызывает оптимизма. Возможно, люди и начнут сидеть по домам, но, чтобы не было слишком поздно», – подытожил Валентин Красноперов.