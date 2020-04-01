В «ДНР» запретили посещать банки без маски

На временно неподконтрольной украинской власти части территории Донецкой области, начиная с завтрашнего дня, 2 апреля, посещать отделения «ЦРБ ДНР» можно только в маске.

Данная мера установлена в связи с введением в «ДНР» режима повышенной готовности, а также с целью предупреждения возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции, пишут местные интернет-ресурсы. «Со 2 апреля 2020 года запрещается посещение отделений центрального республиканского банка без средств защиты – масок», – говорится в сообщении.

Напомним, что на временно неподконтрольной украинской власти части территории Донецкой области подтвержден второй случай заболевания COVID-19.