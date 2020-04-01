Зеленский рассказал о ситуации с коронавирусом и о гибели бойцов на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в связи с ситуацией с коронавирусом, рассказав о мерах борьбы с инфекцией и остановившись на сложной обстановке на Донбассе. Соответствующую запись распространила пресс-служба главы государства.

Так, Зеленский сообщил, что в Киев прибыл очередной груз из Китая. «Это несколько десятков тысяч респираторов, столько же костюмов защиты, 300 тысяч экспресс-тестов, а также 40 тысяч пар защитных очков. Подчеркиваю, что на местах эти очки должны быть распределены именно среди медицинских работников, а не среди родственников или друзей. Отдельной доставкой уже прибыли в Украину 100 тысяч тестов ПЦР. Также из Женевы доставлен гуманитарный груз от Международного комитета Красного Креста. Благодарим их за это», – рассказал Зеленский.

Он также уточнил, что сегодня к мероприятиям по противодействию коронавирусу привлечено более 20 тысяч сотрудников полиции и Нацгвардии. «Помимо прочего, они ведут борьбу с ложной информацией о вирусе, с онлайн-мошенничеством и распространением медицинских средств сомнительного происхождения. За это время найдено более 100 дезинформаторов, заблокирован ряд интернет-ссылок, которые использовали в преступных целях, а также заблокированы банковские счета онлайн-мошенников. По этим фактам начато 30 уголовных производств. Всех граждан я призываю быть бдительными, пользоваться только официальными источниками информации, не верить паническим сообщениям и объявлениям о непонятных лекарствах, которые спасут вас от всех болезней», – сказал президент.

«Мы работаем над тем, чтобы обеспечить места для обязательной обсервации граждан Украины, возвращающихся из-за рубежа. Без нее возвращение домой будет невозможным. А тем гражданам, которые ломают двери аэропорта, я могу сказать только одно: государство не позволит вам быть эгоистами. Если кто-то не понимает, что создает потенциальный риск для окружающих, если кому-то безразлично, то именно государство будет защищать здоровье миллионов других граждан. Не уговорами и рекомендациями, а жесткими действиями», – уточнил глава государства.

Он также напомнил, что Антимонопольный комитет Украины осуществляет ежедневный мониторинг цен на продукты и товары первой необходимости.

Кроме того, сказал Зеленский, продолжается совместная подготовка к оперативному развертыванию мобильных госпиталей в отдельных регионах Украины в случае возникновения необходимости.

Президент также напомнил о ситуации на Донбассе. «Отдельно хочу сказать следующее. Ежедневно большинство новостей посвящено коронавирусу и цифрам по заболевшим гражданам. Но мы не должны забывать, что, кроме борьбы с невидимым врагом, у нас идет война на востоке Украины. За прошедшую неделю в зоне проведения Операции объединенных сил, к сожалению, погибли два наших бойца и восемь получили ранения. Мои искренние соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем раненым. Благодарю украинских воинов за службу!» – сказал Зеленский.

Президент также поблагодарил медиков.

Он также отметил, что сегодня состоялось заседание правительства, на котором принят ряд важных решений. «Благодарю за поддержку инициативы о ежемесячной доплате в размере 500 гривен людям старше восьмидесяти лет. Понимаем, что это не идеал, но людям станет хоть немного легче. Еще хочу отметить решение о выплате в этом месяце тысячи гривен тем гражданам, которые имеют пенсию менее пяти тысяч гривен, а также определенным уязвимым категориям населения. Важна и запланированная на 1 мая 2020 года индексация пенсий. Все эти инициативы требуют принятия изменений в государственный бюджет Украины», – уточнил глава государства.

Президент призвал украинцев к сохранению спокойствия и к тому, чтобы оставались дома. «Мы украинцы. Мы выстоим. И обязательно отметим нашу общую победу на площадях, в парках, на пикниках и пляжах. Но этой победы надо дождаться. А пока – остаемся дома», – сказал Владимир Зеленский.